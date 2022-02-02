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Парковка в Новомещерском проезде открылась после ремонта

Виктория Сикерина

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Парковка в Новомещерском проезде открылась после ремонта
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Новомещерский проезд, 15с1 Карта всех событий

Автостоянка № 9095 в Новомещерском проезде возле железнодорожной станции Солнечная заработала после ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 2 февраля.

В ведомстве отметили, что в ходе работ специалисты увеличили количество машино-мест до 511 за счет расширения территории, обновили систему освещения и оснастили 52 места для водителей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

— Если вы живете вблизи Боровского шоссе, вам будет удобно оставлять там свой автомобиль. Тариф парковки: 50 рублей в час в течение первых двух часов, далее — бесплатно до окончания текущих суток (при непрерывной парковке), — говорится в сообщении.

27 января открылась бесплатная автостоянка на 30 машино-мест на месте нелегальной парковки в районе Нагатино-Садовники на юге столицы. Объект расположился на Нагатинской улице. До этого здесь были незаконно установлены шлагбаум и терминал оплаты. Однако разрешения на эксплуатацию данной территории не было.

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