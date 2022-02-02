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«Организм чуть дал сбой»: Дубцова перенесла экстренную операцию

Михаил Алимов

Общество
«Организм чуть дал сбой»: Дубцова перенесла экстренную операцию
Фото: youtube.com/Super

Певица Ирина Дубцова не любит много говорить о своем здоровье. Однако в этот раз решила сделать исключение, чем взволновала своих поклонников.

— Никто ни от чего не застрахован. У меня не «омикрон», просто небольшая экстренная операция. Я живой организм, который чуть дал сбой. В общем, все со мной в порядке, все уже сделали, — опубликовала она сторис в своем Instagram с такой подписью.

«Организм чуть дал сбой»: Дубцова перенесла экстренную операцию Фото: instagram/@dubtsova_official

По ее словам, из-за этого она вынуждена перенести свой концерт в одном из московских клубов, который был запланирован на 4 февраля. Она сообщила, что новой датой станет начало марта, а все ранее купленные билеты будут действительны.

Певица отметила, что ощущает слабость после наркоза, но находится в бодром расположении духа и хочет попробовать любимые блюда.

— Кашель небольшой после трубки в горле. А я хочу на ручки, молочную шоколадку и клубнику с йогуртом, — рассказала Дубцова.

В январе сообщалось, что новогодние каникулы на Мальдивских островах проводят многие российские звезды. Накануне на курорт прилетела и певица Ирина Дубцова. На своей странице в соцсети Instagram она поделилась фото, на котором позировала в розовом купальнике на пляже.

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