«Богиня красоты»: Дубцова в розовом купальнике запечатлелась на Мальдивах

Фото: youtube.com/Super

Новогодние каникулы на Мальдивских островах проводят многие российские звезды. Накануне на курорт прилетела и певица Ирина Дубцова. На своей странице в соцсети Instagram она поделилась фото, на котором позировала в розовом купальнике на пляже.

— У всех есть такие фотки. И я туда же, — написала звезда.

Поклонники отметили, что артистка прекрасно выглядит, и засыпали ее комплиментами.

«Вы богиня красоты!»; «Ирина — очаровашка!»; «Классная! Очень красивая!»; «Ирина — красотка. Шикарная фигурка», — оставили комментарии пользователи.

Накануне Екатерина Стриженова в бикини восхитила поклонников. Телеведущая вместе с мужем Александром устроили себе романтический отпуск, улетев на Мальдивские острова. Супруги неспешно загорали на пляже, катались на яхте и рыбачили.