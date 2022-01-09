«Красивая женщина»: Стриженова в бикини восхитила поклонников

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Телеведущая Екатерина Стриженова вместе с мужем Александром устроили себе романтический отпуск, улетев на Мальдивские острова. Супруги неспешно загорали на пляже, катались на яхте и рыбачили.

В личном блоге Instagram теледива показала видео, как она прогуливается вдоль побережья в красном бикини с ниткой жемчуга на шее.

Стриженова рассказала, что всегда очень радуется, когда удается из холодной Москвы оказаться в жаркой стране.

Поклонники 53-летней звезды отметили, что она прекрасно выглядит, одарив ее комплиментами.

«Красивая женщина»; «Екатерина, вы прекрасно выглядите»; «Истинная красота с годами только раскрывается»; «Неземная женщина»; «Ах, какая женщина! Мне б такую!» — написали пользователи.

На днях Виктория Боня запечатлелась в мини-бикини на Коста-Рике. Модель и блогер встречала Новый год на курорте. Она улетела на Коста-Рику, откуда радовала поклонников, делясь фото и видео с отдыха.