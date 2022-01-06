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«Шикарная фигура»: Виктория Боня запечатлелась в мини-бикини на Коста-Рике

Юлия Курганова

Общество
«Шикарная фигура»: Виктория Боня запечатлелась в мини-бикини на Коста-Рике
Фото: instagram/victoriabonya

Модель и блогер Виктория Боня встречала Новый год на курорте. Она улетела на Коста-Рику, откуда радовала поклонников, делясь фото и видео с отдыха.

Но отпуск быстро закончился. Боня разместила один из пляжных снимков, когда уже прилетела домой. В кадре знаменитость позирует в мини-бикини, прижимаясь телом к скале.

— Когда отдых закончился, а ты все еще не можешь в это поверить. Или не хочешь, — подписала фото звезда в Instagram.

Подписчики поддержали Боню в комментариях комплиментами. Многие отметили красоту ее фигуры и подчеркнули, что она стала еще рельефнее.

«Шикарные ножки, Виктория»; «Нельзя быть такой красиво»; «Красотка»; «Шикарная фигура», — написали пользователи.

В конце декабря прошлого года Виктория Боня рассказала о своем женихе. Звезда Instagram приоткрыла завесу тайны и рассказала о своем избраннике. Сейчас ее связывают отношения с мужчиной, который живет в США. Несмотря на заявления Виктории о том, что мужчина — иностранец, он русскоговорящий.

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