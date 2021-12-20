«Не собираюсь замуж за русского»: Виктория Боня рассказала о своем женихе

Фото: Youtube / FAMETIME TV

Звезда Instagram Виктория Боня приоткрыла завесу тайны и рассказала о своем избраннике.

Сейчас ее связывают отношения с мужчиной, который живет в США. Несмотря на заявления Виктории о том, что мужчина — иностранец, он русскоговорящий.

— Я не собираюсь замуж за русского человека. Я уже встретила его. Он иностранец. У меня никогда не было даже мыслей о том, что я буду жить в России и мой муж будет русским. У меня есть дочь, я не могу ее привезти в Россию, забрать из среды, в которой она растет, — сказала Боня в интервью для YouTube-канала FameTime TV.

Она рассказала, что они с женихом были знакомы на протяжении многих лет и даже встречались, но «их развела судьба».

— Он всегда мне писал, интересовался, как я. Я думала, что по-дружески. Мы стали общаться, он говорит: «А ты сможешь родить?». Я говорю: «Конечно!». Я хочу еще двоих детей, он тоже. Он иностранец, мой ровесник. Мы живем на разных континентах.

Ведущая предположила, что Боня сделала вакцину от коронавируса именно для того, чтобы видеться с новым возлюбленным, хотя изначально блогер была негативно настроена к вакцинации.

На прошлой неделе Виктория Боня опубликовала фото в сториз, на котором запечатлена рука с большим кольцом на безымянном пальце, что говорит о помолвке.