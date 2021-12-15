«Можете поздравить меня»: Боня сообщила о помолвке и показала кольцо

Фото: instagram/victoriabonya

Блогер, модель и телеведущая Виктория Боня четыре года назад рассталась со своим гражданским мужем Алексом Смерфитом. Последнее время она лишь иногда рассказывала о новых романах, но без каких-либо подробностей.

По этой причине для фанатов стало неожиданностью, когда Боня объявила о помолвке. Она уже несколько дней находится в Москве. Вечером 14 декабря светская львица собралась выйти в свет. Вскоре в социальной сети звезда продемонстрировала роскошное кольцо с крупным бриллиантом на безымянном пальце.

— Ну что… Можете поздравить меня, — написала Боня под фото в Instagram в разделе Stories.

Фото: instagram.com/victoriabonya/?hl=ru

Виктория утаила имя избранника. В последние месяцы она не была замечена в компании мужчины. Но в прошлом году модель много времени проводила с теннисистом Маратом Сафиным. Спортсмен давно стал завидным холостяком. Светская львица отмечала, что они просто дружат. При этом она не скрывала симпатии к Сафину.

Боня ранее рассказала своим подписчикам о заработанной в 18 лет на свидании тысяче долларов. Об этом звезда сняла видеоролик. Летом стартовал закрытый личный курс Виктории Бони для женщин по развитию личности — «Клуб богинь». Однако блогер преподносит весьма неоднозначные уроки. Так, Боня, вспомнив молодость, поведала историю о том, как в 18 лет после свидания с влиятельным человеком обнаружила в кармане тысячу долларов.