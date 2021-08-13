Боня рассказала о заработанной в 18 лет на свидании тысяче долларов

Фото: instagram/victoriabonya

Виктория Боня рассказала ученицам своего курса о том, как заработала первую тысячу долларов за свидание с богатым мужчиной. Об этом звезда сняла видеоролик в пятницу, 13 августа.

Не так давно стартовал закрытый личный курс Виктории Бони для женщин по развитию личности — «Клуб богинь». Однако блогер преподносит весьма неоднозначные уроки. Так, Боня, вспомнив молодость, поведала историю о том, как в 18 лет после свидания с влиятельным человеком обнаружила в кармане тысячу долларов.

— Мы с ним провели весь вечер, всю ночь проиграли в казино. На следующее утро он улетал. Мы заехали к нему домой, он собрал вещи, и я его проводила в аэропорт. Он звонит водителю из самолета и говорит: «Загляни в карман к себе». Я заглядываю в карман, а у меня там тысяча долларов. Он говорит: «Пойди и купи себе что-нибудь», — призналась Виктория Боня.

Однако, как отмечает Telegram-канал «НеМалахов», такое поведение может позволить себе только работница эскорт-услуг. Также на канале добавили, что до красочной истории о тысяче долларов Виктория Боня рассказала, что этот мужчина был связан с криминальным миром и совсем ей не нравился.

Недавно Боня обвинила экс-супругу футболиста Павла Мамаева Алану в том, что та якобы подрабатывала в эскорте.