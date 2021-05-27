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Мамаева объяснила, почему Боня назвала ее эскортницей
Фото: instagram/alana_mamaeva

Мамаева объяснила, почему Боня назвала ее эскортницей

Виктория Федотова

Звезды

Блогер и бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана объяснила, почему телеведущая Виктория Боня назвала ее эскортницей.

— Она везде влезает. У нее роль такая, видимо. По себе людей не судят. Даже говорить о ней не хочу, она этого не заслуживает. Ей нужно пройти освидетельствование у психиатра, у нее не в порядке с головой, мне кажется. Она с потолка все это берет, — заявила Мамаева.

Она назвала Боню «персонажем» и вспомнила, как та заявляла, что Мамаев стоял перед ней на коленях и за что-то просил прощения. В разговоре с Аланой Мамаев назвал Боню «сказочницей».

— У меня была одна история, когда я нашла в его телефоне ее номер заблокированный, я решила спросить. Что происходит, она мне в голосовых сказала, что любит нашу семью, что они друзья, — вспомнила блогер.

В интервью Алене Жигаловой она отметила, что если Боня будет дальше говорить об эскорте, то она может обратиться в суд.

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мнение звездВиктория БоняАлана Мамаева
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