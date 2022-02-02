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Столичные врачи за сутки вылечили еще 11 475 пациентов от COVID-19

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Столичные врачи за сутки вылечили еще 11 475 пациентов от COVID-19
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Московские врачи за минувшие 24 часа вылечили еще 11 475 человек от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперштабе Москвы в среду, 2 февраля.

Таким образом, за весь период пандемии коронавируса в столице полностью выздоровел 1 981 801 пациент.

За последние сутки в Москве зарегистрировали 23 784 новых случая заболевания COVID-19. Число госпитализированных пациентов составило 1617, а подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 550. При этом доля госпитализации от общего числа заболевших составила 6,8 процента.

Еще 78 пациентов за сутки скончались, говорится в сообщении.

В Москве заболеваемость новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон», который является доминирующим в столице и в целом в России, продолжает расти. Ежедневно фиксируются новые антирекорды по количеству выявленных случаев заражения. Помимо COVID-19, в столичном регионе наблюдается всплеск и сезонных инфекций: ОРВИ и гриппа. «Вечерняя Москва» собрала данные о том, как город борется с распространением «омикрона» и какие меры применяются для сдерживания вируса.

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