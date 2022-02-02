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Туристический поезд из Москвы в Псков, Великий Новгород и другие города начнет курсировать весной

Михаил Алимов

Город
Туристический поезд из Москвы в Псков, Великий Новгород и другие города начнет курсировать весной
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Туристические поезд «Серебряный маршрут» из Москвы в Псков, Великий Новгород, Рыбинск и Ярославль будет курсировать с 5 марта по 30 апреля текущего года. Об этом в среду, 2 февраля, сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании.

— Федеральная пассажирская компания (АО «ФПК» - дочернее общество ОАО «РЖД») возобновляет курсирование туристического поезда №924/923 «Серебряный маршрут» сообщением Псков - Великий Новгород - Рыбинск - Ярославль в весенний период, — передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что он будет отправляться с Ленинградского вокзала. В будние дни отправление запланировано по пятницам, в праздничные — по субботам.

Курсирование поезда могут продлить и на май. Осенью и зимой в путешествие на нем отправились более двух тысяч человек. В поездке туристы познакомятся с достопримечательностями сразу нескольких старинных русских городов, вагоны поезда современны, оборудованы розетками, душем и многим другим. Будут работать вагон-вар и вагон ресторан.

В январе сообщалось, что около 11 процентов туристического потока в Москву в прошедшем 2021 году составили молодые люди от 18 до 24 лет. Отмечается, что чаще всего это студенты, учащиеся высших и средних учебных заведений.

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