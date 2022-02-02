Джабаров: Ответ США и НАТО по гарантиям безопасности не устроил РФ

Фото: Пресс-служба Совфеда

Ответ США и НАТО по предложениям безопасности России не устраивает Москву, является наглым и безответственным. Об этом сообщил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Еще до публикации официального ответа Вашингтона США обратились с просьбой к РФ не публиковать ответ Вашингтона, на что российская сторона согласилась. В этом ключе Джабаров заключил, что ни о какой дипломатической этике речи идти не может, так как данные опубликовались в прессе.

Замглавы международного комитета Совфеда также заявил, что американская сторона не полностью учла предложения РФ, а готовность Штатов обсуждать контроль за вооружением сомнительна из-за того, что сами США не соблюдают прежние договоренности.

Что касается вывода войск и миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии, то Джабаров считает это полным абсурдом. По его словам, Крым — российская территория, а в Абхазии и Южной Осетии нет войск РФ, только граждане, передает РИА Новости.

— Конечно, нас такой ответ не устраивает, он поражает своей наглостью и безответственностью <...> Если они не хотят мира, значит, получат дальнейшее обострение ситуации, — резюмировал Джабаров.

Напомним, что в СМИ появился ответ США и НАТО по гарантиям безопасности. Соответствующие документы опубликовала испанская газета El País.

Существует два документа: ответ Вашингтона и альянса на предложения России на пять и четыре страницы соответственно. Положения в тексте уже были ранее опубликованы западными СМИ. Также, по мнению El País, в документах США и НАТО призывают Москву вернуться к соблюдению ДОВСЕ и предлагают вести диалог о контроле над вооружениями в обмен на вывод миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.