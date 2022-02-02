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Университет Хопкинса: Введение локдаунов не влияет на смертность от ковида

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
В мире
Университет Хопкинса: Введение локдаунов не влияет на смертность от ковида
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Введение локдаунов весной 2020 года, направленное на сокращение смертности из-за пандемии коронавируса, не принесло практически никакой пользы. Соответствующее исследование провели эксперты Университета Джонса Хопкинса.

По их данным, введение локдаунов в Европе и Америке сократило смертность от ковида всего на 0,2 процента.

— Локдауны оказали минимальный, а то и близкий к нулевому эффект на состояние здоровья населения, но там, где они вводились, они повлекли огромные экономические и социальные издержки, — уточнили эксперты.

Ученые говорят о росте безработицы, снижении качества образовательного процесса, увеличении случаев домашнего насилия и передозировки медицинскими препаратами. Они призвали отказаться от введения подобных мер и прибегнуть к более эффективным – изоляция заболевших. Когда локдаун снижает смертность на 0,2 процента, изоляция снижает на 2,9, передает телеканал Fox News.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду, 2 февраля, сообщила, что речи о локдауне, карантине или каких-либо чрезвычайных мерах по противодействию COVID-19 в России не идет.

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