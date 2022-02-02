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Движение транспорта по Живописной улице перекрыли из-за пожара

Илья Ашуров

Происшествия
Движение транспорта по Живописной улице перекрыли из-за пожара
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Живописная улица Карта всех событий

На участке Живописной улице перекрыли движение транспорта из-за пожара. Об этом в среду, 2 февраля, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

— Движение транспорта по Живописной улице на участке от улицы Академика Бочвара до улицы Рогова перекрыто из-за возгорания складских помещений, — говорится в сообщении ведомства.

В столичном Дептрансе сообщили, что из-за инцидента задерживаются трамваи, курсирующие по маршрутам № 28 и 31. Их маршруты временно изменены – вместо проспекта Маршала Жукова трамваи едут в Строгино.

По словам собеседника «ВМ», пожар произошел в металлической пристройке к двухэтажному кирпичному зданию, расположенному по адресу: Живописная улица, дом 25.

— В пристройке наблюдается открытое горение. От крыши двухэтажного здания исходит густой черный дым. Пожару присвоен первый ранг сложности (из пяти возможных — прим. «ВМ»), — сказал источник «ВМ».

Он также добавил, что указанное здание арендует Мосфильм для изготовления декораций.

В ГУ МЧС по городу «ВМ» сообщили, что информация о пожаре поступила в 11:40. Его общая площадь составляет 100 квадратных метров.

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