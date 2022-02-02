Масочный режим отменят во Франции с 2 февраля

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С 2 февраля во Франции отменят обязательное ношение масок в общественных местах под открытым небом, на рынках, в очередях и во время пользования подъемниками на горнолыжных курортах. Об этом сообщает ТАСС.

Тем не менее граждан призвали соблюдать социальную дистанцию. Если это невозможно, то людям необходимо снова надеть средство личной безопасности.

Более того, во Франции отменили обязательный перевод сотрудников компаний на дистанционный режим работы. Такая рекомендация по-прежнему существует, однако ее несоблюдение отныне не влечет за собой никаких санкций. Спортивные объекты также освободили от ограничения на количество посетителей, но дискотеки снова откроются не раньше 16-го числа этого месяца, передает ТАСС.

Впервые с момента начала пандемии COVID-19 во Франции за сутки были зафиксированы 501,6 тысячи новых случаев заболевания. У большинства пациентов (около 95 процентов) подозревают заражение штаммом «омикрон». До этого наиболее высокий суточный прирост заболевших составлял 464 тысячи человек.

Всего во Франции выявлено более 16,8 миллиона заболевших с начала пандемии. В последние недели количество случаев заболевания коронавирусом в стране растет очень быстрыми темпами.