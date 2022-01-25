Более 500 тысяч случаев коронавируса за сутки выявили во Франции

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Новый антирекорд по коронавирусу установлен во Франции: более 500 тысяч заболевших за день. Об этом во вторник, 25 января, сообщает санитарное агентство Santé publique.

Впервые с момента начала пандемии COVID-19 за сутки были зафиксированы 501,6 тысячи новых случаев заболевания. У большинства пациентов — около 95 процентов — подозревают заражение штаммом «омикрон». До этого наиболее высокий суточный прирост заболевших составлял 464 тысячи человек.

Всего во Франции выявлено более 16,8 миллиона заболевших с начала пандемии. В последние недели количество случаев заболевания коронавирусом в стране растет очень быстрыми темпами.

Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса может закончиться в 2022 году. Тедрос Аданом Гебрейесус сказал, что для этого необходимы комплексные меры по борьбе с болезнью. Он отметил, что для завершения пандемии вакцинированы должны быть не менее 70 процентов жителей каждой страны.