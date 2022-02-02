Кардиолог Шугушев рассказал, кто находится в зоне риска при «омикроне»

Фото: Unsplash

Новый вариант коронавируса «омикрон» еще не вытеснил полностью предыдущий штамм. Он провоцирует тяжелые последствия у зараженных с хроническими заболеваниями. Об этом рассказал главный кардиолог РЖД, доктор медицинских наук Заурбек Шугушев.

Он отметил, что при заражении «омикроном» наблюдается небольшое число пневмоний, но этот штамм еще не полностью вытеснил «дельту». Существует определенная прослойка людей, которая попадает в больницу с «дельта»-штаммом.

По словам Шугушева, у вируса не потерялась способность полностью проникать в ткани легких, но «омикрон» действует иначе, ищет уязвимые места. Наиболее тяжело переносят заражение этим штаммом пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями почек и печени.

Шугушев отметил важность своевременной ревакцинации. По его словам, если с момента прививки прошло не более полугода, то вариант тяжелого течения болезни практически сводится к нулю, передает Life.ru.

До этого вирусолог Чумаков назвал два параметра, по которым изучают опасность «омикрона».