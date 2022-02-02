Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Реализация госпрограммы «Безопасный город» завершится в Новой Москве в 2024 году

Виктория Сикерина

Город
Реализация госпрограммы «Безопасный город» завершится в Новой Москве в 2024 году
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

2021 год стал рекордным по введению в эксплуатацию объектов госпрограммы «Безопасный город» на территории ТиНАО. Об этом сообщил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин в среду, 2 февраля.

Он отметил, что с 2012 года количество пожарных и спасателей в Новой Москве увеличилось втрое. В настоящий момент их число составляет порядка 900 человек. При этом почти в два раза сократилось время прибытия специалистов на место происшествия.

— В 2021 году мы построили в Новой Москве пять пожарных депо, в 2022 году планируем ввести в эксплуатацию еще два таких объекта. В планах на 2023–2024 годы — строительство в ТиНАО еще четырех пожарных депо. В общей сложности в рамках Государственной программы «Безопасный город» будет построено 17 пожарных депо, — заявил глава ведомства.

Жидкин уточнил, что каждый объект планируется оснастить специализированной техникой, машино-местами, средствами связи и оповещения, зонами отдыха, учебными классами и другими помещениями, говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что московские спасатели получили уникальную аэролодку, которая способна разгоняться до 140 километров в час и работать при температуре воздуха ниже 50 градусов. С ее помощью специалисты начнут патрулировать городские водоемы.

Читайте также:
Безопасность ТиНАО Спасатели
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Настоящая зима

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Пространство для маневра

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Брата раскормили, и он обнаглел

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Наращиваем объем экспорта

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Цифровая паутина стала раздражать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Нужны бодрее Щедрины

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Миллион лет до нашей встречи

Все мнения
О проекте