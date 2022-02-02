Реализация госпрограммы «Безопасный город» завершится в Новой Москве в 2024 году

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2021 год стал рекордным по введению в эксплуатацию объектов госпрограммы «Безопасный город» на территории ТиНАО. Об этом сообщил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин в среду, 2 февраля.

Он отметил, что с 2012 года количество пожарных и спасателей в Новой Москве увеличилось втрое. В настоящий момент их число составляет порядка 900 человек. При этом почти в два раза сократилось время прибытия специалистов на место происшествия.

— В 2021 году мы построили в Новой Москве пять пожарных депо, в 2022 году планируем ввести в эксплуатацию еще два таких объекта. В планах на 2023–2024 годы — строительство в ТиНАО еще четырех пожарных депо. В общей сложности в рамках Государственной программы «Безопасный город» будет построено 17 пожарных депо, — заявил глава ведомства.

Жидкин уточнил, что каждый объект планируется оснастить специализированной техникой, машино-местами, средствами связи и оповещения, зонами отдыха, учебными классами и другими помещениями, говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что московские спасатели получили уникальную аэролодку, которая способна разгоняться до 140 километров в час и работать при температуре воздуха ниже 50 градусов. С ее помощью специалисты начнут патрулировать городские водоемы.