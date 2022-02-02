Наказание за несвоевременную очистку крыш от наледи предложили ужесточить в Мособлдуме

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В Мособлдуме считают, что нужно ужесточить ответственность за несвоевременную очистку крыш от наледи. Следует подготовить соответствующий законопроект. Об этом в среду, 2 февраля, рассказал заместитель председателя комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Николай Черкасов, упомянув ситуацию с падением сосульки в Балашихе на женщину с двумя детьми.

— И я, и мои коллеги, кто работает на этой территории, мы уже решение для себя такое приняли: мы сейчас буквально проведем такой тотальный контроль состояния придомовых территорий, в частности, вот борьбу с сосульками, именно тех жилых объектов, которые обслуживает эта управляющая компания. Я думаю, что по результатам следственных мероприятий, которые будет проводить, если проводит, Следственный комитет, мы обязательно сделаем определенные выводы, и в случае необходимости подготовим законодательную инициативу, — сообщил он агентству городских новостей «Москва».

Депутат отметил, что его коллеги постоянно контролируют ситуацию с сосульками на крышах в своих округах. Если нет технической возможности забраться наверх и убрать их, то следует оградить территорию внизу. Однако это делается не всегда. В таком случае необходимо усилить ответственность для управляющих компаний за содержание крыш, а также за результаты инцидентов с падением наледи на людей.

Накануне руководитель пресс-службы подмосковной прокуратуры Наталия Григорьева сообщила «Вечерней Москве», что в подмосковной Балашихе женщина и двое детей пострадали в результате падения наледи с крыши. Прокуратура проводит проверку по факту случившегося. По ее словам, пострадавшие — женщина и двое ее детей пяти и восьми лет. Их доставили в больницу.