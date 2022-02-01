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Мать и двое детей попали в больницу после падения сосулек с крыши в Балашихе

Илья Ашуров

Происшествия
Мать и двое детей попали в больницу после падения сосулек с крыши в Балашихе
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва
Россия, Московская область, Балашиха, проспект Ленина, 1 Карта всех событий

В подмосковной Балашихе женщина и двое детей пострадали в результате падения наледи с крыши. Прокуратура проводит проверку по факту случившегося. Об этом во вторник, 1 февраля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы подмосковной прокуратуры Наталия Григорьева.

По ее словам, пострадавшие — женщина и двое ее детей пяти и восьми лет. Их доставили в больницу.

Мать и двое детей попали в больницу после падения сосулек с крыши в Балашихе Фото: Прокуратура Московской области

— В ходе проверки будет дана оценка соблюдения требований законодательства ответственными должностными лицами, а также полноты принятых мер по устранению ледяных глыб, снежных навесов с кровель многоквартирных домов, своевременной уборке придомовой территории, — заключила собеседница «ВМ».

Telegram-канал Mash уточняет, что инцидент произошел на проспекте Ленина в микрорайоне Балашиха-1. У матери диагностировали ушибы, а ее пятилетний и десятилетний сыновья попали в больницу с черепно-мозговыми травмами.

До этого сообщалось, что на севере Москвы собака породы стаффорд насмерть загрызла чихуа-хуа и набросилась на сотрудника полиции.

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