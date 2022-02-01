Стаффорд растерзал чихуахуа и набросился на полицейского на севере Москвы. Видео

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Россия, Москва, улица Софьи Ковалевской Карта всех событий

На севере Москвы собака породы стаффорд насмерть загрызла чихуахуа и набросилась на сотрудника полиции. Об этом стало известно во вторник, 1 февраля.

По данным Telegram-канала SHOT, инцидент произошел во дворе дома на улице Софьи Ковалевской. В полицию обратилась хозяйка чихуахуа. Она сообщила, что на ее питомца набросился стаффорд, которого выгуливали без намордника и поводка. При этом хозяин агрессивного питомца находился в состоянии алкогольного опьянения и вместо того, чтобы следить за собакой, спал прямо на улице.

К моменту приезда полиции пострадавшая собака уже была мертва. Стаффорд бросался и на прохожих. Пес проявил агрессию и в отношении полицейских. Сначала против собаки применили перцовый баллончик, но животное это не остановило. Тогда полицейский дважды выстрелил в пса из пистолета.

Кадры с моментом нападения стаффорда на полицейского попали в Сеть.

Видео: Telegram / РЕН ТВ

Пса с огнестрельными ранениями доставили в ветеринарную клинику. Он выжил. В ближайшее время стаффорда прооперируют. На хозяина собаки хотят составить административный протокол о мелком хулиганстве.

Днем ранее сообщалось, что на юго-востоке столицы собака напала на восьмилетнего мальчика. Хозяйка животного скрылась с места происшествия.