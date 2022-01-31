Собака напала на восьмилетнего мальчика во дворе дома на юго-востоке Москвы

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

На юго-востоке столицы собака напала на восьмилетнего мальчика. Хозяйка животного скрылась с места происшествия. Об этом в понедельник, 31 января, «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел днем 28 января. Ребенок гулял с мамой во дворе дома. В какой-то момент на него набросилась собака. Она повалила мальчика наземь и укусила. После этого животное убежало, а вместе с ним скрылась и его хозяйка.

Мальчика доставили в больницу. По данному факту проводится проверка.

В этом месяце в поселке Домна Читинского района Забайкальского края погибла семилетняя девочка, на которую напали собаки. Согласно данным следствия, сообщение об исчезновении ребенка поступило в местное отделение полиции 22 января около 17:00 (11:00 по московскому времени). Через 30 минут тело ребенка нашли на пустыре. На нем были обнаружены следы нападения животных.

После этого случая спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России необходимо ввести ответственность для региональных чиновников, которые контролируют ситуацию с бездомными животными.