Володин потребовал привлекать чиновников к ответственности из-за нападения собак на людей

Фото: Пресс-служба Госдумы

В России необходимо ввести ответственность для региональных чиновников, которые контролируют ситуацию с бездомными животными. Такое мнение выразил спикер Государственной думы Вячеслав Володин в воскресенье, 23 января.

Политик отметил, что дети не должны страдать из-за бездействия взрослых, и выразил соболезнования семье и близким семилетней девочки, которую накануне загрызла стая собак в Забайкалье.

— Этот случай обнажил проблему, которая существует. Стали звучать предложения изменить федеральное законодательство. Возникшая полемика имеет две крайности. Одни говорят: виноваты только животные. Другие — что не надо ничего делать. Но совершенно очевидно: решение предстоит найти, не руководствуясь этими позициями, — заявил он.

По словам Володина, в настоящий момент местная власть не считает такую проблему основной и приоритетной. При этом число безнадзорных животных лишь увеличивается.

Спикер ГД подчеркнул, что также необходимо создать меры поддержки за счет региональных и местных бюджетов для граждан, которые, например, занимаются организацией приютов для брошенных собак.

— Освободив от налога на землю, приобретая им корм, выделяя гранты на строительство приютов, стерилизацию собак. Важно создать условия для работы тех, кто, исходя из личной активности и сострадания к братьям нашим меньшим, оказывает помощь, спасает их, — заключил он в личном блоге в Telegram.

В этот же день глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проанализировать случаи нападения собак на людей и разработать предложения по изменению законодательства в данном вопросе.

22 января в поселке Домна Читинского района Забайкальского края погибла семилетняя девочка, на которую, по предварительной версии, напали собаки.

Согласно данным следствия, сообщение об исчезновении ребенка поступило в местное отделение полиции 22 января около 17:00 (11:00 по московскому времени). Через 30 минут тело ребенка нашли на пустыре. На нем были обнаружены следы нападения животных.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».