Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Известна стоимость наследства актера Леонида Куравлева

Михаил Алимов

Общество
Известна стоимость наследства актера Леонида Куравлева
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Наследство народного артиста РСФСР Леонида Куравлева оценивается примерно в 100 миллионов рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Отмечается, что только пятикомнатная квартира актера в Доме на набережной может стоить более 82 миллионов рублей. Помимо нее наследники получат дачу в Подмосковье за 10 миллионов рублей, а также банковские счета с деньгами. В своем завещании он объявил наследниками сына Василия и дочь Екатерину, которые получат по половине нажитого звездным отцом, сообщает газета.

Накануне церемония прощания с народным артистом РСФСР Леонидом Куравлевым завершилась в столичной Центральной клинической больнице.

Проститься с легендой российского кинематографа пришли его близкие, друзья и коллеги. Так, глава комиссии Московской городской думы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов отметил, что Куравлев обладал несравненным талантом и предельной скромностью.

Леонида Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище.

Леонид Куравлев — актер советского и российского кино, звезда многих культовых фильмов отечественного кинематографа. Известен ролями в таких фильмах, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Место встречи изменить нельзя», «Вий», «Самая обаятельная и привлекательная», «Золотой теленок». Артист продолжал сниматься в кино вплоть до 2015 года.

Куравлев был женат на учительнице Нине Васильевне. Они прожили вместе 52 года. Супруга артиста скончалась в 2012 году. После ее смерти Куравлев начал вести затворнический образ жизни. У актера двое детей: дочь — психотерапевт Ксения и сын — бизнесмен Василий, а также три внука — Степан, Федор и Григорий. О биографии Куравлева можно узнать в материале «Вечерней Москвы».

Читайте также:
Цены Наследство Леонид Куравлев
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Настоящая зима

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Пространство для маневра

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Брата раскормили, и он обнаглел

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Наращиваем объем экспорта

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Цифровая паутина стала раздражать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Нужны бодрее Щедрины

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Миллион лет до нашей встречи

Все мнения
О проекте