Москва стала мировым лидером по скорости внедрения принципов Urban Health
Аналитики Московского урбанистического форума признали город одним из лидеров по скорости внедрения принципов Urban Health среди мегаполисов мира. Об этом сообщил глава столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин в среду, 2 февраля.
Он отметил, что в ходе исследования специалисты оценили ситуацию в 15 крупных городах, среди которых Сингапур, Лондон, Берлин, Гонконг, Нью-Йорк, Мехико и многие другие.
— Город стал лидером по скорости внедрения принципов Urban Health в городское управление и влиянию проектов развития на здоровье горожан, а по степени внедрения Urban Health в городское управление Москва делит третье место с Токио, уступая лишь Лондону и Сингапуру, — заявил руководитель ведомства.
По его словам, одним из основных преимуществ столицы стало непрерывное развитие медицинской и социальной инфраструктуры. Помимо этого, в последние годы специалисты активно создают в Москве пространства по принципу салютогенного дизайна.
— Ярким примером можно назвать «Исцеляющие сады» в Сколково — современное парковое пространство, способствующее лечению органов чувств человека: зрения, слуха и обоняния, — говорится в сообщении.
Ранее Москва возглавила новый интегральный рейтинг экономического потенциала регионов России, который составил Фонд развития гражданского общества. В список также вошли 33 субъекта РФ, ранжируемые по перечисленному НДС в федеральный бюджет, средней заработной плате и финансовым итогам местных предприятий.