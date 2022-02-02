Москва стала мировым лидером по скорости внедрения принципов Urban Health

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Аналитики Московского урбанистического форума признали город одним из лидеров по скорости внедрения принципов Urban Health среди мегаполисов мира. Об этом сообщил глава столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин в среду, 2 февраля.

Он отметил, что в ходе исследования специалисты оценили ситуацию в 15 крупных городах, среди которых Сингапур, Лондон, Берлин, Гонконг, Нью-Йорк, Мехико и многие другие.

— Город стал лидером по скорости внедрения принципов Urban Health в городское управление и влиянию проектов развития на здоровье горожан, а по степени внедрения Urban Health в городское управление Москва делит третье место с Токио, уступая лишь Лондону и Сингапуру, — заявил руководитель ведомства.

По его словам, одним из основных преимуществ столицы стало непрерывное развитие медицинской и социальной инфраструктуры. Помимо этого, в последние годы специалисты активно создают в Москве пространства по принципу салютогенного дизайна.

— Ярким примером можно назвать «Исцеляющие сады» в Сколково — современное парковое пространство, способствующее лечению органов чувств человека: зрения, слуха и обоняния, — говорится в сообщении.

Ранее Москва возглавила новый интегральный рейтинг экономического потенциала регионов России, который составил Фонд развития гражданского общества. В список также вошли 33 субъекта РФ, ранжируемые по перечисленному НДС в федеральный бюджет, средней заработной плате и финансовым итогам местных предприятий.