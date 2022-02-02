В Гильдии риелторов Подмосковья рассказали о программе расселения аварийных домов

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Жителям Московской области, которых коснулась программа расселения аварийных домов, будут выдавать денежные сертификаты на приобретение жилья. Величина субсидии составит 84 тысячи рублей на один квадратный метр. Об этом рассказала вице-президент Гильдии риелторов Московской области Олеся Рудакова.

Подать заявление на получение субсидии можно до 15 марта, если дом признан аварийным.

— Это отличная возможность для тех людей, которые годами ждут переселения и не имеют возможности взять ипотеку. Сумма сертификата будет составлять практически половину суммы ипотеки на жилье, и людям будет комфортно. Плюс с этим сертификатом дополнительно можно воспользоваться и другими программами, — отметила она в комментарии «Радио 1».

Она добавила, что программа расселения аварийных домов не успевает охватить все территории. Люди смогут воспользоваться сертификатом и не дожидаться своей очереди для переселения.

Чтобы получить такой сертификат, нужно обратиться в органы местного самоуправления. Стоит учесть, что на реализацию сертификата даются определенные сроки, поэтому стоит заранее присмотреть варианты жилья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что денежный сертификат для переселенцев из аварийного жилья введут в регионе.