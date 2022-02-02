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Около 100 выделенных полос для общественного транспорта появится в Подмосковье в 2022 году

Ирина Игнатенко

Общество
Около 100 выделенных полос для общественного транспорта появится в Подмосковье в 2022 году
Выделенка / Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

На территории Московской области в 2022 году появится около 100 выделенных полос для общественного транспорта. Это даст возможность общественному транспорту осуществлять перевозки жителей без задержек.

Власти области отмечают, что автобусы по выделенным полосам двигаются в соответствии с расписанием, а передвижение стало более комфортным и предсказуемым.

Новые полосы для общественного транспорта появятся в Сергиевом Посаде, Люберцах, Мытищах и других городах области.

В Ленинском округе новые выделенные полосы будут иметь протяженность свыше 3 км. На Новом и Каширском шоссе выделенные полосы появятся к сентябрю, а на Володарском шоссе их планируется открыть после реконструкции трассы. Число полос здесь увеличат до четырех, передает РИАМО.

Ранее в дептрансе рассказали о программе запуска беспилотного такси в столице. Специалисты планируют внедрить беспилотные автомобили в районе города Ясенево. Точные сроки запуска сервиса станут известны только после согласования необходимого регулирования на федеральном уровне.

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