Вирусолог назвал предположительные сроки снижения заболеваемости коронавирусом в России

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Уровень заболеваемости коронавирусом в России должен снизиться в ближайшее время. В мировых странах вспышки штамма «омикрон» длились полтора-два месяца. Об этом в среду, 2 февраля, заявил вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

— Думаю, что в ближайшее время заболеваемость начнет снижаться и в России. Видимо, в конце этой недели нет, а вот на следующей неделе это определенно будет. Объявлять сегодня о конце пандемии преждевременно, но это начало конца пандемии, — рассказал он агентству городских новостей «Москва».

По его словам, говорить о конце пандемии коронавируса можно ближе к лету текущего года. Наиболее распространенный штамм «омикрон» быстрее передается между людьми, но обладает менее тяжелыми симптомами. При этом он не потерял своей опасности и поражает легкие, хоть и менее, чем другие штаммы. Как отметил Альтштейн он чаще всего размножается в верхних дыхательных путях, но все еще способен вызвать у людей пневмонию.

До этого главный кардиолог РЖД, доктор медицинских наук Заурбек Шугушев заявил, что новый вариант коронавируса «омикрон» еще не вытеснил полностью предыдущий штамм. Он провоцирует тяжелые последствия у зараженных с хроническими заболеваниями. Он отметил, что при заражении «омикроном» наблюдается небольшое число пневмоний, но этот штамм еще не полностью вытеснил «дельту». Существует определенная прослойка людей, которая попадает в больницу с «дельта»-штаммом.