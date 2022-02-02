Вагоны-автомобилевозы РЖД перевезли порядка семи тысяч единиц транспорта

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Вагоны-автомобилевозы Российских железных дорог перевезли порядка семи тысяч транспортных средств за 2021 год. Этот показатель почти в полтора раза опередил уровень 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе отечественного перевозчика в среду, 2 февраля.

Самыми популярными в минувшем году стали следующие направления: из Москвы и Санкт-Петербурга в Адлер. Сейчас граждане могут воспользоваться услугами вагонов-автомобилевозов на девяти маршрутах, среди которых железнодорожные рейсы в Казань, Адлер, Самару и другие города.

Уточняется, что необычный вагон способен перевозить одновременно три–четыре машины или восемь мотоциклов, передает агентство городских новостей «Москва» сообщение РЖД.

В этот же день стало известно, что туристические поезд «Серебряный маршрут» из Москвы в Псков, Великий Новгород, Рыбинск и Ярославль будет курсировать с 5 марта по 30 апреля текущего года. Он будет отправляться с Ленинградского вокзала. В будние дни отправление запланировано по пятницам, в праздничные — по субботам.