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Глава МИД Украины: Донбасс не получит статус особой территории

Георгий Соланович

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Глава МИД Украины: Донбасс не получит статус особой территории
Фото: kmu.gov.ua

Донбассу не предоставят статус особой территории и право вето. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

— Ни один регион Украины не будет иметь права вето на общегосударственные решения. Это высечено на камне! Так что никакого особого статуса, как это представляет Россия, никакого права вето не будет, — уточнил Кулеба.

Также он затронул вопрос о Минских соглашениях. Глава украинского МИД считает, что политические аспекты договора играют второстепенную роль.

— Мы проводим очень глубокую реформу по децентрализации и готовы работать над реализацией Минских соглашений. Но Минские соглашения начинаются с вопросов безопасности, — передает слова Кулебы «Речь Посполита».

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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