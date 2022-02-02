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Умерла итальянская актриса Моника Витти

Михаил Алимов

Общество
Умерла итальянская актриса Моника Витти
Фото: Zuma\TASS

На 91-м году жизни умерла итальянская актриса Моника Витти. Об этом в среду, 2 февраля, сообщает агентство ANSA.

Причина смерти не уточняется. Отмечается, что артистку уже более 20 лет не видели на публике, так как она страдала от серьезного генетического заболевания.

Моника Витти родилась в 1931 году. Впервые попала в кино в 1954-м — ее дебют состоялся в комедии «Смейся! Смейся! Смейся!». Затем неоднократно проявляла себя в других комедийных и драматических ролях. Обладательница пяти премий «Давид ди Донателло» за лучшую женскую роль, что почти приблизило ее к рекордсменке Софи Лорен.

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