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Несколько строительных коммунальных инвестпроектов отменили в ЦАО и ТиНАО столицы

Виктория Сикерина

Общество
Несколько строительных коммунальных инвестпроектов отменили в ЦАО и ТиНАО столицы
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Николоямская улица Карта всех событий

Несколько инвестиционных проектов по возведению коммунальных объектов отменили в центре столицы и Новой Москве. Соответствующее решение приняли в Москомстройинвесте в среду, 2 февраля.

В ведомстве объяснили, что прекращение инвестпроектов одобрила градостроительно-земельная комиссия.

Руководитель Москомстройинвеста Анастасия Пятова уточнила, что инвесторы не реализовали свои проекты и не начали строительство объектов, из-за чего было принято такое решение.

— Так, в центре Москвы отменен проект по строительству тепловой сети на двух земельных участках ориентировочной площадью 0,04 гектара на Николоямской улице, — добавили в пресс-службе ведомства.

Помимо этого, отменили проект возведения газопровода частного дома и хозяйственного строения в деревне Губцево поселения Первомайское, говорится в сообщении.

Реализация нескольких инвестиционных проектов по строительству и ремонту административных зданий в Зеленограде, центре и на востоке Москвы была прекращена. Соответствующее решение приняла столичная градостроительно-земельная комиссия во вторник, 1 февраля.

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