«От смеха в слезы, и наоборот»: нумеролог рассказала о скрытом значении даты 02.02.2022

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Даты, в которых очень много двоек, обладают особым мистическим воздействием. Двойка несет перемены в жизнь, она делает человека более чувствительным и эмоциональным, поскольку это цифра Луны. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила ведический астролог и нумеролог Алла Новокрещенова.

Говоря о дате 02.02.2022, эксперт отметила, что этот день наполнен женской энергетикой. Это время, когда можно делиться советами о личной жизни, период, когда зарождаются новые чувства. В то же время нумеролог отметила, что в этот день эмоциональные люди могут испытывать особое возбуждение:

— Как мы выяснили, все даты, в которых много двоек, попадают под воздействие Луны. А Луна — очень эмоциональная, поэтому кому-то захочется смеяться, а кому-то плакать. То есть вы будете испытывать неожиданный и бурный порыв чувств: от смеха в слезы, или наоборот. Преобладает сегодня женская энергия. Это время мам, бабушек, подруг, с которыми можно поделиться о личном, получить и дать дельный совет. Узнать какие-то тайные сакральные знания.

Собеседница «ВМ» также отметила, что люди с нестабильной психикой, попав под воздействие лунной даты, могут испытывать чувство тревоги:

— Им будет казаться, что они сходят с ума, но это просто так действует Луна на психическое здоровье. Уже спустя день они почувствуют успокоение.

Нумеролог крайне не рекомендует в этот день принимать серьезные решения: жениться, разводиться, заключать контракты и подписывать бумаги:

— Не предпринимайте сегодня никаких серьезных решений. Например, возникла мысль уволиться — переждите. Это чувство, возникшее на эмоциях. Это же касается остальных очень серьезных вопросов в жизни — от женитьбы до развода и купли-продажи недвижимости.

В заключение Новокрещенова добавила, что очередная мистическая дата, похожая по энергетике на сегодняшнюю, нас ждет 22 февраля 2022 года.