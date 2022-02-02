Путин проведет переговоры с президентом Аргентины Фернандесом 3 февраля

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин обсудит 3 февраля с аргентинским лидером Альберто Фернандесом международные вопросы и борьбу с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в среду, 2 февраля.

— 3 февраля пройдут переговоры президента России Владимира Путина с президентом Аргентинской Республики Альберто Фернандесом, который будет находиться в России с визитом. Планируется обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-аргентинского всеобъемлющего стратегического партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействие в борьбе с распространением коронавируса, — говорится в сообщении.

Путин и Фернандес также намерены обсудить вопросы региональной и международной повесток дня, отмечается на сайте Кремля.

28 января Путин обсудил по телефону с французским лидером Эммануэлем Макроном реакцию Запада на гарантии безопасности. Российский лидер обратил внимание, что в ответах США и НАТО не были учтены такие принципиальные озабоченности Москвы, как недопущение расширения альянса, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года.

Путин при обсуждении ситуации на Украине обратил внимание на важность соблюдения Киевом положений Минских соглашений. Учитывая итоги встречи в Париже политических советников лидеров стран «нормандской четверки», президенты подтвердили настрой на дальнейшую работу в рамках формата.