Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин проведет переговоры с президентом Аргентины Фернандесом 3 февраля

Иван Юминов

В мире
Путин проведет переговоры с президентом Аргентины Фернандесом 3 февраля
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин обсудит 3 февраля с аргентинским лидером Альберто Фернандесом международные вопросы и борьбу с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в среду, 2 февраля.

— 3 февраля пройдут переговоры президента России Владимира Путина с президентом Аргентинской Республики Альберто Фернандесом, который будет находиться в России с визитом. Планируется обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-аргентинского всеобъемлющего стратегического партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействие в борьбе с распространением коронавируса, — говорится в сообщении.

Путин и Фернандес также намерены обсудить вопросы региональной и международной повесток дня, отмечается на сайте Кремля.

28 января Путин обсудил по телефону с французским лидером Эммануэлем Макроном реакцию Запада на гарантии безопасности. Российский лидер обратил внимание, что в ответах США и НАТО не были учтены такие принципиальные озабоченности Москвы, как недопущение расширения альянса, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года.

Путин при обсуждении ситуации на Украине обратил внимание на важность соблюдения Киевом положений Минских соглашений. Учитывая итоги встречи в Париже политических советников лидеров стран «нормандской четверки», президенты подтвердили настрой на дальнейшую работу в рамках формата.

Читайте также:
Аргентина Владимир Путин Переговоры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Настоящая зима

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Пространство для маневра

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Брата раскормили, и он обнаглел

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Наращиваем объем экспорта

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Цифровая паутина стала раздражать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Нужны бодрее Щедрины

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Миллион лет до нашей встречи

Все мнения
О проекте