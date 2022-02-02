Астролог дала советы на 14 февраля, которые помогут сыграть свадьбу в 2022 году

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Астролог Алена Никольская объяснила, как правильно отметить День всех влюбленных, чтобы сыграть свадьбу в 2022 году.

— Наша подружка, богиня красоты и любви Венера с начала февраля тоже выходит из ретроградного положения. Это очень здорово: в середине месяца мы почувствуем прилив таких сильных эмоций и такое желание любить кого-то, которого мы долго не ощущали! — рассказала специалист.

Так, Меркурий сойдет с ретроградной орбиты и начнет движение в правильном направлении, что будет способствовать удаче. Приятные перемены, как считает астролог, принесет и соединение Венеры с Марсом в Козероге.

Грядущий праздник, советует Никольская, следует провести в позитивном настроении. Отсутствие партнера не должно этому мешать: одинокие люди могут побаловать себя чем-либо приятным, уточнила она.

Влюбленным же эксперт посоветовала заранее подготовиться к 14 февраля. Вероятно, в этом месяце люди смогут услышать долгожданные признания в любви, а также предложение руки и сердца, приводит слова Никольской Пятый канал.

2 февраля ясновидящая Кажетта рассказала «ВМ», женщины каких знаков зодиака способны на неверность в отношениях. Представительницы некоторых знаков зодиака, как считает она, больше других склонны к изменам. На желание «сходить налево» оказывают влияние астрологические условия, которые делают представительниц этих знаков более эмоциональными и любвеобильными.

В тот же день астрологи рассказали, что иногда можно встретить истеричных женщин, которые еще и склонны к изменам. Они убеждены, что чаще других превращаются в таких «фурий» представительницы пяти знаков зодиака.

Так, женщины-Рыбы очень эмоциональны и чувствительны. Они устраивают скандалы не воинственно: им свойственно использовать в качестве оружия слезы.

Плакать для них — это совершенно естественно, а потому неприятие слез мужем их раздражает. Им кажется, что их не понимают, поэтому они могут разочароваться в своем возлюбленном.