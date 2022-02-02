Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Астрологи назвали топ-5 истеричных жен-изменщиц по знаку зодиака

Юлия Курганова

Общество
Астрологи назвали топ-5 истеричных жен-изменщиц по знаку зодиака
кадр из фильма «Измена» (2006)

Астрологи рассказали, что иногда можно встретить истеричных женщин, которые еще и склонны к изменам. Они убеждены, что чаще других превращаются в таких «фурий» представительницы пяти знаков зодиака.

Львицы по своей натуре эмоциональны и переменчивы. Только что она была тихой и умиротворенной, а уже через минуту готова порвать в клочья того, кто вывел ее из себя. Чаще всего попадает под горячую руку муж. К изменам эти дамы склонны в меньшей степени, но порой могут «наставить рога» избраннику.

На первый взгляд девушки-Тельцы — это само спокойствие и чистые ангелы. Но при более близком знакомстве они могут открыть истинное лицо, и часто оно оказывается искажено гримасой гнева. Веселье у них легко переходит в истерику, а вывести из себя может любая мелочь. И если с посторонними они еще могут держать себя в руках, то с близкими не церемонятся. Утешение на стороне Тельцы ищут, когда разочаровываются в муже. Поводом для измены может стать даже обычный беспорядок в доме.

Вспышки гнева женщин-Овнов привычны. Они моментально теряют контроль над собой в момент ссоры и именно им свойственно хватать в руки кухонную утварь для выяснения отношений. Однако Овны также легко отходят от истерики, но не каждый супруг сможет такое вытерпеть. Зачастую после бурной ссоры представительницы этого знака ищут отдушину в объятиях другого мужчины.

Женщины-Рыбы очень эмоциональны и чувствительны. Они устраивают скандалы не воинственно: им свойственно использовать в качестве оружия слезы. Плакать для них — это совершенно естественно, а потому неприятие слез мужем их раздражает. Им кажется, что их не понимают, поэтому они могут разочароваться в своем возлюбленном. Тогда Рыбы легко уходят из семьи, чаще всего к одному из бывших избранников.

Скорпионы — настоящие богини войны. Для них истерика — оружие, а потому они часто манипулируют мужьями с помощью слез, криков и обвинений. Вывести их из себя очень просто, а вот успокоить — тяжело. Плюс к этому Скорпионы прекрасно знают о своей популярности у мужчин и недолго остаются рядом с избранником, если он не может удовлетворить их запросы, передает Пятый канал.

Названы самые гулящие мужчины по знаку зодиака. Знак зодиака, под которым человек родился, во многом определяет и то, каким он будет в семейной жизни. Астрологи назвали самых гулящих мужчин по гороскопу.

Читайте также:
Гороскопы супружеская измена истерика
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Настоящая зима

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Пространство для маневра

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Брата раскормили, и он обнаглел

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Наращиваем объем экспорта

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Цифровая паутина стала раздражать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Нужны бодрее Щедрины

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Миллион лет до нашей встречи

Все мнения
О проекте