Астрологи назвали топ-5 истеричных жен-изменщиц по знаку зодиака

кадр из фильма «Измена» (2006)

Астрологи рассказали, что иногда можно встретить истеричных женщин, которые еще и склонны к изменам. Они убеждены, что чаще других превращаются в таких «фурий» представительницы пяти знаков зодиака.

Львицы по своей натуре эмоциональны и переменчивы. Только что она была тихой и умиротворенной, а уже через минуту готова порвать в клочья того, кто вывел ее из себя. Чаще всего попадает под горячую руку муж. К изменам эти дамы склонны в меньшей степени, но порой могут «наставить рога» избраннику.

На первый взгляд девушки-Тельцы — это само спокойствие и чистые ангелы. Но при более близком знакомстве они могут открыть истинное лицо, и часто оно оказывается искажено гримасой гнева. Веселье у них легко переходит в истерику, а вывести из себя может любая мелочь. И если с посторонними они еще могут держать себя в руках, то с близкими не церемонятся. Утешение на стороне Тельцы ищут, когда разочаровываются в муже. Поводом для измены может стать даже обычный беспорядок в доме.

Вспышки гнева женщин-Овнов привычны. Они моментально теряют контроль над собой в момент ссоры и именно им свойственно хватать в руки кухонную утварь для выяснения отношений. Однако Овны также легко отходят от истерики, но не каждый супруг сможет такое вытерпеть. Зачастую после бурной ссоры представительницы этого знака ищут отдушину в объятиях другого мужчины.

Женщины-Рыбы очень эмоциональны и чувствительны. Они устраивают скандалы не воинственно: им свойственно использовать в качестве оружия слезы. Плакать для них — это совершенно естественно, а потому неприятие слез мужем их раздражает. Им кажется, что их не понимают, поэтому они могут разочароваться в своем возлюбленном. Тогда Рыбы легко уходят из семьи, чаще всего к одному из бывших избранников.

Скорпионы — настоящие богини войны. Для них истерика — оружие, а потому они часто манипулируют мужьями с помощью слез, криков и обвинений. Вывести их из себя очень просто, а вот успокоить — тяжело. Плюс к этому Скорпионы прекрасно знают о своей популярности у мужчин и недолго остаются рядом с избранником, если он не может удовлетворить их запросы, передает Пятый канал.

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