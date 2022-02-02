Главврач 52-й столичной больницы перечислила основные симптомы «омикрона»

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Основными симптомами штамма коронавирусной инфекции «омикрон» являются насморк, болевые ощущения в горле и в некоторых случаях тошнота. Об этом рассказала главный врач 52-й московской больницы Марьяна Лысенко.

При этом она уточнила, что официальной статистики по основным симптомам этого варианта COVID-19 пока нет.

— Они практически не отличаются от респираторных вирусных инфекций: насморк очень часто, кашель и боль в горле, — уточнила специалист.

Она пояснила, что симптомы «омикрона» очень похожи на заболевания, с которыми сталкивается большинство россиян в осенне-зимний период, передает РИА Новости.

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Недавно стало известно, что пациентам с коронавирусом и ОРВИ после выздоровления не нужно приходить в поликлинику для закрытия больничного. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в столичном депздраве. Специалисты подчеркнули, что если состояние здоровья пациента не дает возможности закрыть больничный, то он будет продлен автоматически.

Если пациент с симптомами ОРВИ не открывал больничный и не обращался к врачу, он может получить аудиоконсультацию и открыть больничный без посещения поликлиники.