Диетолог дала советы по питанию в период пандемии

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Для укрепления иммунитета в период обострения пандемии коронавируса важно обогащать рацион витамином С и растительными волокнами. Об этом сообщила диетолог Лидия Ионова.

Специалист посоветовала жителям России добавить в рацион продукт, который принесет пользу организму.

Она пояснила, что для сосудов важно включать в рацион цельную нерафинированную еду. Необходимо употреблять не переработанную и дробленую крупу, а цельный геркулес и гречку-ядрицу, передает «Царьград».

Также важно обогащать меню фруктами и овощами — в них много витамина С и большое количество полезных растительных волокон. Зимой же фрукты с легкостью заменит квашеная капуста. По словам специалиста, в ней содержится большое количество витаминов и растительных волокон, поэтому рекомендуется есть ее как можно чаще.

А вот жирные продукты — сало, котлеты, субпродукты — стоит исключить из ежедневного рациона.

До этого главный диетолог Москвы назвала продукты, от которых лучше отказаться при ОРВИ. При ОРВИ для успешного выздоровления не следует перегружать пищеварительную систему тяжелой, трудноперевариваемой пищей.