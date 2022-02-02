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Эдгард Запашный заболел коронавирусом

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Эдгард Запашный заболел коронавирусом
Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Российский артист Эдгард Запашный заболел коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 2 февраля, сообщили в пресс-службе Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского.

Уточняется, что телеведущий в настоящее время проходит лечение дома.

Из симптомов у Запашного наблюдаются кашель и слабость, которые похожи на признаки гриппа, передает РИА Новости.

Недавно народный артист России Эдгард Запашный прокомментировал нашумевшее видео, на котором блогер из Мытищ Лера Изумруд показывает, как в ее квартиру заводят взрослого бурого медведя.

По словам дрессировщика, в ролике видно, что медведя ведет всего один человек. Запашный подчеркнул, что таких зверей должны сопровождать минимум пять–шесть человек, чтобы не допустить контакта посторонних людей с животным и обеспечить безопасность.

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