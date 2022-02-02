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Около 8 тысяч столичных школьников написали итоговое сочинение в резервный день 2 февраля. Об этом сообщили в пресс-центре московского департамента образования и науки.

Уточняется, что результаты будут объявлены ученикам не позднее 16 февраля. Узнать свои оценки учащиеся смогут либо в своих школах, либо на официальном сайте мэра Москвы.

По словам первого замдиректора столичного центра качества образования Андрея Постульгина, школьники смогут написать работу в еще один резервный день, который запланирован на 4 мая, передает агентство городских новостей «Москва».

Недавно в Госдуме поддержали идею добавить баллы к ЕГЭ за создание просветительского контента. Первый зампредседателя комитета Думы по науке и высшему образованию Олег Смолин поддержал предложение о начислении дополнительных баллов к результатам Единого государственного экзамена (ЕГЭ) при поступлении в высшие учебные заведения тем школьникам, которые создают на просторах интернета просветительские и культурные проекты.