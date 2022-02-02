Поликлинику и соматическое отделение отремонтируют в Дмитрове

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Комитет по конкурентной политике Московской области объявил о проведении конкурсов на проведение работ по капремонту поликлиники в Горках и детского соматического отделения в Дмитровском городском округе.

На проведение ремонтных работ в поликлинике из бюджета Московской области выделено 100,3 миллиона рублей. Подрядчика для выполнения работ планируют найти в 2022 году.

Капитальный ремонт также будет проведен еще в детском соматическом отделении ГБУЗ МО «Дмитровская областная больница». Здесь стартовая стоимость работ оценена в 112,44 миллиона рублей.

Также в регионе намерены закупить оборудование для десяти рентгенологических кабинетов. Кабинеты будут обустроены в больницах и поликлиниках Серпухова, Котельников, Клина, Краснознаменска, Дубны, Лобни, Реутова, Раменского, Сергиева Посада, сообщает издание «Вести Подмосковья».

До этого губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал открытие 23 медучреждений в регионе в 2022 году. Среди них планируется открыть восемь новых поликлиник. В прошлом году в регионе открылись девять новых поликлиник.