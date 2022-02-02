Собянин заявил о снижении темпов заболеваемости COVID-19 в Москве

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Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Москве возросло за неделю почти на 70 процентов. Об этом в среду, 2 февраля, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Он также добавил, что количество госпитализаций увеличилось на 40 процентов.

При этом глава города уточнил, что столица, вероятно, уже выходит на плато, так как темпы заболеваемости на текущей неделе начали снижаться.

— На этой неделе динамика роста заболеваемости снижается, и я надеюсь, как Анна Юрьевна (глава Роспотребнадзора Анна Попова — прим. «ВМ») в свое время такое хорошее слово придумала, мы выходим на плато, — цитирует мэра РИА Новости.

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Московские врачи за минувшие 24 часа вылечили еще 11 475 человек от коронавирусной инфекции. За последние сутки в Москве зарегистрировали 23 784 новых случая заболевания COVID-19. Число госпитализированных пациентов составило 1617, а подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 550. Еще 78 пациентов за сутки скончались.