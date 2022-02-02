Врач объяснил, чем опасны для здоровья магнитные бури

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По прогнозам синоптиков, 2 февраля Землю накроет облако солнечной плазмы. В результате магнитные бури из-за этого явления продлятся в течение двух дней.

Евгений Широков, доктор медицинских наук, профессор, ведущий канала «Стоп инсульт», в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, как на здоровье отражаются магнитные бури и как сократить ущерб от них.

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Чем опасны магнитные бури из-за солнечной плазмы

— Самая сильная солнечная активность была отмечена в 1947 году. После этого, в начале 1950-х годов, было колоссальное увеличение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Дело в том, что интенсивные магнитные поля приводят к поляризации клеточных структур, активации нервной системы. Важным звеном является активность шишковидной железы. При повышенной солнечной активности растет давление, возникает ощущение тревоги, увеличивается нагрузка на сердце и возникает сосудистый спазм, — сказал врач.

Он отметил, что магнитные бури, как правило, влияют на людей с повышенным давлением и жалобами на сердечно-сосудистую систему. В ближайшие дни человек может испытывать слабость, тревогу, нарушение сна.

— Нужно отказаться от алкогольных напитков, чаще измерять артериальное давление и не пропускать прием лекарств. Нужно достаточно спать и не усердствовать с физическими нагрузками, — порекомендовал врач.

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