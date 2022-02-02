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Онищенко назвал причину всплеска интереса к эзотерике среди россиян

Ирина Игнатенко

Общество
Онищенко назвал причину всплеска интереса к эзотерике среди россиян
Фото: Пресс-служба Госдумы

Доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко объяснил, с чем может быть связан рост интереса россиян к литературе по астрологии, эзотерике и различным оккультным знаниям. Продажи подобных изданий выросли на 50 процентов в последние месяцы.

Как пояснил эксперт, интерес к подобной литературе связан с нестабильным состоянием общества в связи с пандемией.

— Думаю, проблема даже более острая — кроме книг по различной эзотерике есть еще огромное количество подобных сайтов в интернете, на которые люди охотно заходят», — отметил Онищенко в комментарии ФАН.

Он отметил, что россияне все больше верят в различные предсказания, «кармические» учения. В этом виноваты и средства массовой информации, которые часто публикуют подобные материалы.

Кандидат психологических наук и эксперт по религиозным культам Александр Невеев добавил, что в столь непростое время люди стараются найти какие-то средства противодействия своим страхам, а эзотерика предлагает простые ответы и решения.

Он добавил, что сегодняшние люди не озабочены своим самообразованием и склонны доверять не науке, а астрологам и тарологам, передает «360».

До этого психолог рассказала, стоит ли доверять новогодним предсказаниям астрологов.

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