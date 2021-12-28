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Психолог рассказала, стоит ли доверять новогодним предсказаниям астрологов

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Новый год — 2022
Общество
Психолог рассказала, стоит ли доверять новогодним предсказаниям астрологов
Фото: Pexels

Перед наступлением Нового года многие люди изучают гороскопы, предсказания нумерологов, чтобы понять, как сложится год для них. Психолог и бизнес-коуч Ксения Аверс рассказала, стоит ли доверять подобным предсказаниям или исполнение новогодних желаний зависит от нас самих.

По мнению эксперта, к словам экспертов можно прислушаться, это поможет реализовать планы и задачи. Но мнение астрологов и их советы не должны быть основополагающими, необходимо прислушаться к себе.

Работу астрологов, human-дизайнеров и других предсказателей психолог назвала типированием и призвала не верить им безоговорочно.

— Астрология — это рекомендация, что именно вам будет даваться проще. Гороскопы, которые везде массово публикуются, как правило, далеки от «жизни», — пояснила она в комментарии Nation News.

Аверс подчеркнула, что человек сам отвечает за свою судьбу, а не астрологи или звезды. Нужно четко определиться со своими желаниями и целями и сделать все возможное для их достижения.

До этого психолог Наталья Искра составила топ-3 лучших способа испортить Новый год.

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