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Вредные советы: психолог составила топ-3 лучших способа испортить Новый Год

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Новый год — 2022
Общество
Вредные советы: психолог составила топ-3 лучших способа испортить Новый Год
Фото: «Гринч — похититель Рождества», 2000 год

Следование всего трем правилам может испортить любой праздник, даже такой, как Новый год. Детский и семейный психолог, доцент кафедры психологии личности СПбГУ Наталья Искра рассказала, как можно испортить Новый год.

Самое главное, что вы можете сделать, чтобы испортить Новый год — этот включить свой перфекционизм. Постарайтесь организовать и провести праздник идеально. Доведите до блеска квартиру, тщательно продумайте список гостей, распланируйте угощения и напитки. Все это поможет вам испортить Новый год не только себе, но и своим близким.

— Когда есть требование к идеальности, стремление к перфекционизму, то никто на этом празднике не чувствует себя расслабленно, и тогда накопившееся напряжение может выливаться в выяснение отношений, — рассказала Искра.

Напрочь забудьте о детях. Если вы отмечаете Новый год в компании, где есть дети, вы должны понимать, что им неинтересно отмечать праздник со взрослыми. Детям нужна своя отдельная программа. Забудьте о ней, и праздник испорчен. Если ребенок маленький, стоит распределять внимание на детей и взрослых гостей вечера.

Веселье на полную катушку и ненасытность во всем — залог плохих последствий. Наесться, напиться и натанцеваться как следует, так вы точно испортите Новый год не только себе, но и окружающим, передает Пятый канал.

— Любой тип «обжорства» — в плане еды, алкоголя или развлечений — приводит к тому, что человек чувствует себя перенасыщенным, уставшим до такой степени, что человеку после такого «праздника» придется отдыхать еще пару недель, — заключила психолог.

До этого подмосковные психологи рассказали, как избежать эмоционального выгорания перед новогодними праздниками.

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