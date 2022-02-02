«Взять и выслать»: зачем увеличивать срок проверки иностранцев на нежелательность

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Неограниченный срок проверки на нежелательность приезжающих в Россию людей позволит упростить работу правоохранительным органам, а также снизить уровень преступности среди приезжих. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал юрист Глеб Подъяблонский, комментируя соответствующее предложение МВД.

По его словам, проверка на нежелательность позволяет узнать, совершал ли человек преступления до приезда в Россию. Месяца, который отводится на эту процедуру сейчас, во многих случаях может не хватить, отметил юрист.

— При проверке на нежелательность запрашиваются правоохранительные органы страны, из которой приехал человек. Из некоторых стран ответ будет идти небыстро. Например, месяц истек, а ответ пришел только через полгода и выясняется, что человек в другой стране кого-то убил или изнасиловал. Или это вообще не он. Очень часто так бывает: человек что-то не то сделал, его выслали, он берет паспорт брата и едет. А для наших пограничников граждане бывших республик СССР — все на одно лицо, — рассказал собеседник «ВМ».

Эксперт подчеркнул, что многие преступления в России совершаются иностранцами. Качественная проверка позволяет снизить вероятность совершения ими правонарушений.

Неограниченный срок проверки также позволит снизить издержки, уверен специалист.

— Сейчас в течение месяца человека можно просто по решению МВД взять и выслать. А если срок закончился, то человека надо поместить в центр содержания. Он должен где-то жить, его надо кормить и поить, судить. Это огромные деньги, которые лучше потратить на что-нибудь другое, — резюмировал Подъяблонский.

Собеседник «ВМ» отметил, что поступившее от МВД предложение о введении проверки наличия у иностранцев семьи в России также может помочь снизить уровень преступности.

— Если у человека есть семья в России, то вдруг этот брак фиктивен? Или наоборот, если у человека есть семья в России, он менее склонен к совершению правонарушений, потому что, когда семья у него за границей, ему это сделать намного проще, — заключил специалист.

МВД предложило для обсуждения проект нового приказа, согласно которому будут приниматься решения о нежелательности пребывания иностранцев в России. На данный момент срок рассмотрения материалов для принятия решения о нежелательности пребывания приезжего не должен превышать одного месяца со дня их регистрации в центральном аппарате МВД. Обновленный порядок предполагает, что ограничений по срокам не будет. Кроме того, МВД предлагает проверять у иностранцев наличие семьи в РФ.