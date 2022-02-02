Курские полицейские задержали похитителя 18-летней девушки

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Сотрудники полиции задержали человека, подозреваемого в похищении в декабре 18-летней девушки из Курска. Об этом в среду, 2 февраля, сообщили в пресс-службе УМВД России по Курской области.

По данным ведомства, в декабре 2021 года в полицию обратилась жительница Курска. Она сообщила, что ее дочь была похищена из их дома, пока женщины не было. Сама похищенная девушка и ее мать похитителей знали. Связавшись с женщиной они стали требовать возврата долга, который она брала у одного из них. Кроме самого долга похитители требовали проценты, в общей сумме более миллиона рублей.

Когда женщина объяснила, что собрать полную сумму сразу не сможет, задержанный сказал, что заберет ее дочь, пока долг не будет выплачен. После этого он еще сутки требовал, чтобы женщина не обращалась в полицию, угрожая нанесением увечий похищенной.

Уточняется, что все это время он перевозил девушку по разным адресам. Когда его местонахождение стало известным, похитителя задержали. Девушка не пострадала.

— В настоящее время уголовное дело в отношении подозреваемого по ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение человека» возбуждено и расследуется Следственным управлением Следственного комитета России по Курской области, — говорится на сайте «МВД Медиа».

На данный момент похититель заключен под стражу.

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