Проценко: В Москве предприняты все необходимые меры для преодоления очередной волны COVID-19

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Меры по борьбе с коронавирусом, которые приняты в Москве, являются достаточными, чтобы преодолеть очередную волну инфекции. Об этом рассказал главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

По его словам, городская система здравоохранения работает без сбоев.

Он добавил, что штамм коронавируса «омикрон» похож на ОРВИ, поэтому лечить его можно дома. Специалист отметил, что в городе отлажена система помощи таким горожанам, поэтому вводить новые ограничения было бы нерационально.

По мнению Проценко, преодолеть вирус помогут вакцинация, дисциплина и осторожное отношение к собственному состоянию здоровья.

— Диагностика (в поликлиниках — прим. «ВМ») начинается буквально с порога: отдельный вход, пациенты в зависимости от результата теста разводятся по разным этажам, привлечен дополнительный персонал, тут же выдаются лекарства, — добавил врач, слова которого приводит агентство городских новостей «Москва».

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До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в городе возросло за неделю почти на 70 процентов. Он также добавил, что количество госпитализаций увеличилось на 40 процентов. При этом глава города уточнил, что столица, вероятно, уже выходит на плато, так как темпы заболеваемости на текущей неделе начали снижаться.