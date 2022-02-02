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Собянин: На звонок москвичей в системе 122 ответ поступает в течение минуты

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Собянин: На звонок москвичей в системе 122 ответ поступает в течение минуты
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москвичи получают ответ на свой звонок в системе 122 не дольше, чем через минуту. Об этом в среду, 2 февраля, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, мощности линии 122 в городе были увеличены. Жители Москвы оперативно получают ответы на свои запросы даже в часы пик.

— Система стабилизировалась, 7 тысяч операторов работает, 21 тысяча каналов связи, беспрецедентные цифры, — цитирует главу города РИА Новости.

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В столице есть несколько возможностей открыть и закрыть больничный лист для заболевших ОРВИ или COVID-19, а также для тех, кто контактировал с заболевшими коронавирусом.

Открыть больничный можно дистанционно. Для этого нужно записаться на аудиоконсультацию к врачу и в одной из граф сообщить о его необходимости. После консультации врач откроет электронный больничный на семь дней. Также работает вызов врача на дом по телефону 122. Воспользоваться этой услугой стоит, если болезнь протекает тяжело или пациент маломобилен.

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